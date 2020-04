Fase 2 Covid-19, bene la ripartenza delle librerie

Roma – Librerie riaperte per la fase 2 della Covid-19, i titolari si dicono soddisfatti e la risposta della clientela è positiva.

A Roma e nel Lazio le librerie il 20 aprile hanno potuto riaprire i battenti dopo la quarantena imposta per la riduzione del rischio di contagio del coronavirus. L’amministrazione regionale ha emanato delle linee guida per regolamentare gli accessi e le misure di protezione rispetto al rischio di contagio: obbligo di mascherine, ingressi limitati a una persona per volta per librerie di superficie inferiore ai 40 metri quadrati, la disponibilità di gel igienizzante e guanti usa e getta per i clienti, distanziamento di un metro tra i clienti, pulizia e sanificazione periodica dei locali.

Al secondo giorno di apertura, ovvero il 21 aprile, siamo andati a sentire gli operatori culturali ed è stato un coro di approvazione ma anche di sorpresa per l’accoglienza affettuosa e interessata da parte dell’utenza. Le interviste sono nel video d’apertura.

Nella libreria Willy’s di Ostia, che tratta la vendita anche di libri usati, abbiamo apprezzato che è stato istituito uno scaffale nel quale i libri e i fumetti usati sono messi “in quarantena”: è previsto, infatti, che carta e cartone (quindi anche i volumi) provenienti dall’esterno prima di essere posti in vendita devono superare un periodo di tempo di 24 ore. Qualora fosse presente, infatti, una contaminazione da coronavirus, questa perderebbe potere virale in quel lasso di tempo.

