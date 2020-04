Fiumicino, con un volo speciale rimpatriati 95 italiani bloccati a Barcellona

Fiumicino – Si susseguono all’aeroporto di Fiumicino gli arrivi di connazionali che, non avendo trovato nei giorni scorsi voli per rientrare in Italia a causa dell’emergenza Coronavirus, erano rimasti bloccati all’estero. Nel primo pomeriggio, con un volo charter speciale operato dalla Neos Air, 95 italiani hanno potuto così far rientro a Roma da Barcellona.

Assistiti all’arrivo al Leonardo da Vinci dal personale di scalo di Aeroporti di Roma, i connazionali, prima di lasciare l’aeroporto con l’indicazione di osservare poi una quarantena preventiva, si sono sottoposti ai controlli sanitari di rito con la misurazione della temperatura corporea effettuata attraverso l’impiego dei termoscanner e, dopo aver compilato i relativi moduli predisposti dal Ministero della Salute, hanno quindi ritirato i bagagli rispettando la distanza interpersonale di sicurezza garantita, peraltro, dall’attenta vigilanza di Polizia, Guardia di Finanza e personale Adr con i complimenti dei passeggeri, uno dei quali ha chiosato: “Complimenti, mai vista una simile organizzazione in un aeroporto”.

