Fiumicino, finisce la quarantena obbligatoria per i ragazzi della Misericordia

Fiumicino – Oggi scade la quarantena obbligatoria che i ragazzi della Misericordia di Fiumicino hanno dovuto osservare di ritorno dalla loro missione in Lombardia.

“Andrea Nicol, Massimiliano, Matteo, Manuel, Paolo e Giuseppe, come ricorderete, sono partiti per andare a supportare il lavoro sul campo della Croce Bianca Milano, proprio nelle aree in cui il virus ha colpito con più violenza creando emergenze nelle emergenze” – così il sindaco di Fiumicino Esterino Montino in un post della sua pagina Facebook.

“I nostri ragazzi erano lì, a dare il loro contributo, con grande generosità e quel senso di solidarietà che deve essere un insegnamento per tutti noi.

Come da protocollo, al ritorno della missione hanno dovuto osservare 15 giorni in isolamento. Questi giorni li hanno trascorsi in una casa di Focene messa a disposizione dalla signora Sabrina, che ringraziamo.

Ora la quarantena è finita e loro sono già pronti a ritornare in servizio a Fiumicino, perché l’emergenza è tutt’altro che terminata.

Certo, per fortuna nel Lazio e nella nostra città la situazione è diversa. Ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutte e tutti per fronteggiare l’emergenza economica, quella che molte famiglie stanno vivendo in prima persona.

Per questo aiuto sappiamo che possiamo contare sul lavoro delle volontarie e dei volontari della Misericordia e di tutte le altre associazioni che sono in campo ormai da diverse settimane senza conoscere fatica e senza tirarsi indietro.

Ben tornati tra noi e buon lavoro, ragazzi!”

Il Faro online – Clicca qui per leggere le altre notizie di Fiumicino