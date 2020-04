Videoparty con i parenti e niente colpi di cannone: il compleanno della Regina ai tempi del Covid-19

Londra – Nessun colpo di cannone scandirà il compleanno della regina Elisabetta, che oggi compie 94 anni. Visto il drammatico momento storico che il Regno Unito ed il mondo intero stanno vivendo, infatti, Sua Maestà non ha ritenuto opportuno festeggiare come da tradizione: al massimo, secondo alcuni tabloid britannici, la Regina ricorrerà alle nuove tecnologie per concedersi una videochiamata con i familiari.

Intanto, ieri, alla vigilia del compleanno della moglie, il principe Filippo – 99 anni a giugno – ha diffuso un messaggio pubblico per ringraziare tutti coloro che, nel pieno di quest’emergenza, continuano a lavorare per il benessere del Regno Unito.”Voglio rendere omaggio – ha scritto il Duca di Edimburgo – al lavoro vitale e urgente svolto da molti per contrastare l’epidemia, nella professione medica e scientifica, nella ricerca e nelle istituzioni dell’università. A nome di chi è chiamato a restare a casa al sicuro, voglio ringraziare tutti i lavoratori dei servizi chiave che assicurano l’attività delle infrastrutture necessarie alla nostra vita”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Esteri