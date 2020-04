X Municipio, Di Giovanni (M5S): “Fratelli d’Italia minaccia i dipendenti collaborativi”

Ostia – La polemica corre tutta sul filo di un post pubblicato dal consigliere del X Municipio, Pierfrancesco Marchesi (FdI) che auspica ai colleghi di partito rappresaglie contro i dipendenti dell’amministrazione. La loro colpa è di aver “appoggiato” il M5S, specie nella campagna di solidarietà ai bisognosi di aiuti alimentari per l’emergenza da covid-19.

Alta tensione tra la maggioranza, costituita dal Movimento 5 Stelle, e Fratelli d’Italia dopo un post lanciato dal consigliere di destra Pierfrancesco Marchesi nel corso di una discussione online con la collega di partito Maria Cristina Masi. In un commento, in risposta a Masi, Marchesi scrive: “Maria Cristina, pensa che tra meno di un anno questi ignobili incapaci e falsi onesti (riferito ai consigliere M5S municipali n.d.r.), gli accompagneremo fuori dal municipio, non ci deve rimanere nessuno di loro, compresi gli amministrativi che gli hanno appoggiati, FUORI TUTTI”.

Parole di fuoco che rivelano un messaggio, seppure indiretto, nei confronti di quegli impiegati che collaborano nei loro uffici con i vertici dell’amministrazione. L’esempio più recente è relativo all’impacchettamento degli aiuti alimentari che il X Municipio ha portato alle famiglie più bisognose raccogliendo le donazioni di commercianti e professionisti del litorale romano.

“Al di là della poca conoscenza della grammatica italiana, su cui si può anche sorvolare, credo che la minaccia, per niente velata contro gli impiegati amministrativi del nostro municipio, sia molto grave – tuona Antonio Di Giovanni, capogruppo del M5S in X Municipio – Gli amministrativi, svolgono il loro compito secondo i loro doveri e niente hanno a che fare con l’indirizzo politico dell’amministrazione. Sono persone, di grande professionalità e lavorano con dedizione, pertanto ritengo gravissime le esternazioni del consigliere Marchesi, dal quale ne il capogruppo Pietro Malara, ne la Consigliera Masi hanno preso le distanze, oggi in consiglio, adducendo a dichiarazioni strettamente personali del consigliere che nulla hanno a che fare con il partito. Dichiarazioni che non convincono, in quanto un consigliere che fa esternazioni di natura politica, rappresenta eccome il proprio partito”.

“Scriveremo per chiedere chiarimenti al capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune – anticipa Di Giovanni – e, per conoscenza, alla segretaria nazionale Giorgia Meloni, informando anche la Sindaca Virginia Raggi in merito alle parole minacciose espresse nei confronti dei dipendenti amministrativi capitolini”.