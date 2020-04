Zotta: “Distribuite oltre 10mila mascherine ai Comuni Metropolitani”

Roma – “Nella giornata odierna concluderemo la distribuzione in tutti i Comuni del territorio metropolitano oltre 10 mila mascherine ( tipo KN95 ) acquistate dalla Città Metropolitana” – così Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma.

“La distribuzione, presso la nostra sede operativa di Via Giorgio Ribotta, ha rispettato il calendario che è stato comunicato ai Sindaci. La consegna e la ripartizione del quantitativo è stato stabilito seconda le esigenze contingenti della protezione civile locale e in totale sicurezza.

E’ uno dei tanti servizi che abbiamo voluto offrire ai Comuni metropolitani con cui siamo costantemente in contatto, ai quali offriamo il nostro supporto secondo i principi di leale collaborazione tra gli Enti e per una forma di cooperazione in questa situazione di emergenza”