BellaCiaoinOgniCasa: LeU Fiumicino sostiene l’iniziativa dell’Anpi

Fiumicino – “Aderiamo all’appello lanciato dall’Anpi Fiumicino, Sezione Lidia De Angelis-Salvo D’acquisto, per celebrare la Festa della Liberazione, perché resti una giornata di vivo ricordo per tutti gli uomini e le donne che hanno reso l’Italia un Paese libero e democratico”.

E’ quanto si legge in una nota del Coordinamento liberi e uguali Fiumicino, che prosegue: “Invitiamo quindi la cittadinanza, i compagni, i simpatizzanti, a seguire l’iniziativa dell’Anpi di Fiumicino che riprende quella nazionale “#BellaCiaoInOgniCasa”, ognuno dalle proprie case, distanti ma uniti, esponendo, alle finestre ed ai balconi, cartelli con la scritta “Rinascere con la Costituzione – Nessuna persona esclusa – 25 Aprile 75 della Liberazione”, tricolori, fazzoletti, manifesti con simboli antifascisti e di cantare e far risuonare Bella Ciao in ogni angolo del territorio, a partire dalle ore 15:00 del 25 Aprile. Come non mai, e sopratutto in questo periodo, non bisogna dimenticare l’importanza di questa giornata di liberazione, memoria, di unità, di radici, di speranza”.