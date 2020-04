Coronavirus, a Sabaudia prorogata la sospensione del mercato settimanale

Sabaudia – A Sabaudia è stata prorogata la sospensione del mercato settimanale fino al prossimo 3 maggio e comunque sino a nuove disposizioni: il sindaco Gervasi ha firmato apposita ordinanza (n.22) nel rispetto delle misure governative e regionali per il contrasto e il contenimento dei contagi da COVID-19.

“Comprendo le difficoltà dei commercianti del nostro mercato settimanale, ma dobbiamo necessariamente avere ancora un po’ di pazienza per far sì che questa situazione di emergenza sanitaria possa concludersi quanto prima. Torneremo presto a comprare tra i tanti banchi che – conclude il Sindaco – il giovedì affollano Piazza Principessa Mafalda di Savoia, Via Umberto I, Piazza Circe e Piazza Santa Barbara”.

