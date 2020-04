Coronavirus, controlli anche nella Rsa Villa Carla di Fiumicino

Fiumicino – Anche Fiumicino entra nella rete dei controlli a tappeto effettuati dalla Regione Lazio nelle Rsa e nelle strutture socio-assistenziali private accreditate in ogni distretto sanitario regionale. Controlli preventivi per evitare focolai di coronavirus come accaduto in altre città d’Italia. Ad oggi sono 482 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio del Lazio.

In queste ore, fanno sapere dagli uffici della Pisana, si stanno eseguendo controlli sulla Rsa Villa Carla di Fiumicino da parte della Asl Roma 3. I controlli in questione non sono solo di natura sanitaria ma anche legale. Nel territorio della Asl di Frosinone, ad esempio, è emersa la terza casa di riposo abusiva a Fiuggi che pubblicizzava servizio medico ed infermieristico senza alcun tipo di autorizzazione per esercitare attività socio-assistenziali per anziani.

“E’ un fatto molto grave ed è stato richiesto dalla Asl formalmente al sindaco del Comune di Fiuggi di emettere una ordinanza urgente nei confronti dei legali rappresentanti dell’hotel professionalmente indicati come addetti alle pulizie, raccomandando il trasferimento degli ospiti, circa 20, presso strutture idonee”, il commento dell’assessore D’Amato.

Il Faro online –