Coronavirus, l’Arcivescovo di Gaeta affida il Golfo alla protezione dei Santi patroni

Gaeta – Venerdì 24 aprile alle 18.00, l’Arcivescovo Monsignor Luigi Vari presiederà la celebrazione dell’Eucaristia con i sacerdoti di Gaeta, nella quale affiderà la Città e l’Arcidiocesi alla protezione dei Santi Patroni Erasmo e Marciano.

All’indomani della Pasqua, l’Arcivescovo ha espresso il desiderio di recarsi in pellegrinaggio ai tanti luoghi della fede e della devozione che la Chiesa di Gaeta custodisce, per consegnare al patrocinio della Madonna e dei Santi il popolo di Dio affidato alle sue cure pastorali in questo tempo particolare di emergenza a causa della pandemia del coronavirus.

La preghiera e l’affidamento della Città di Gaeta e dell’intera Arcidiocesi avrà luogo nella Cripta della Basilica Cattedrale, luogo caro alla tradizione e alla devozione del popolo gaetano.

In diretta streaming sui canali social e media della Basilica Cattedrale di Gaeta, dell’Arcidiocesi di Gaeta e di Radio Civita InBlu, alle ore 17,45 vi sarà una breve illustrazione della Cripta, degli eventi prodigiosi attribuiti ai Santi Patroni, tra cui quello citato della protezione dalla peste nel 1656, cui seguirà la celebrazione dell’Eucaristia.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Gaeta