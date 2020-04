Covid-19, il M5S di Ladispoli: “Non abbiate paura di donare il sangue”

Ladispoli – “Donare il sangue significa salvare una vita. È un gesto piccolo eppure così grande”, si legge in una nota diffusa dal Movimento 5 Stelle di Ladispoli.

“Basti pensare – proseguono che in Italia nel 2018 ci sono state quasi 3 milioni di trasfusioni, con una media di circa 8.200 al giorno, che hanno consentito di salvare 630 mila persone. Un numero incredibile. Ed è stato fatto grazie alla scelta di un milione e settecentomila cittadini che sono andati a donare. Oggi questo delicatissimo sistema rischia di entrare in crisi. L’Avis ci dice che da giorni le donazioni sono calate per la paura del coronavirus. Se questa discesa dovesse continuare si rischiano ripercussioni per oltre 1800 pazienti ogni giorno”.

“Non dobbiamo avere paura. Chiamiamo, prendiamo appuntamento e andiamo. Non si rischia di prendere il coronavirus donando il sangue! E le strutture sanitarie sono organizzate per non creare assembramenti di donatori. Donare il sangue è una necessità. Per donare il sangue possiamo uscire di casa. Basta una telefonata!”, concludono dal M5S.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli