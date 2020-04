Da Forza Civica Tarquinia una proposta per la promozione di prodotti locali

Tarquinia – “Continua il dialogo tra le istanze locali e la dimensione regionale. Dal Gruppo Forza Civica di Tarquinia, infatti, si continuano a formulare proposte per la Regione sull’agricoltura” – così in una nota il gruppo Forza Civica di Tarquinia.

“Tra le ultime, quella di rivolgersi ai supermercati affinché fosse privilegiato negli approvvigionamenti il Made in Lazio; studiare, anche in Commissioni ad hoc, forme di promozione per spingere il consumo di prodotti freschi (statisticamente diminuito in favore dei prodotti a più lunga conservazione), cercando di privilegiare le etichette locali e certificate; offrire opportunità di incontro, anche grazie alla nuova commissione permanente dedicata, al fine di favorire in modo continuativo scambi di informazioni ed idee.

Il Consigliere regionale Valerio Novelli, presidente della Commissione dedicata, ha definito le proposte attente assicurando di accettarle con piacere. Ha anche illustrato che la proposta di promozione dei prodotti locali, della filiera corta attraverso la vendita nei supermercati, è stata presentata all’assessore Onorati come una delle soluzioni immediate all’emergenza Covid-19.

Venerdì scorso inoltre si è tenuta una commissione in cui, insieme agli altri commissari e l’assessore Onorati, si sono ascoltate le associazioni di categoria, con la proposta da parte di Novelli di far diventare le audizioni di associazioni un tavolo permanente.

Una Commissione regionale con cui dunque è possibile il dialogo, come testimoniato dalla corrispondenza di Novelli col gruppo tarquiniese Forza Civica, che lascia davvero presagire un’apertura verso le istanze locali”.