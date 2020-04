Gaeta e la fase 2 dell’emergenza: dal 26 aprile riapre il cimitero citttadino

Gaeta – Gaeta prova a dare il via, nell’intero Golfo, alla fase 2 dell’emergenza Coronavirus. A farlo sapere è il sindaco, Cosmo Mitrano. Si comincerà da questa domenica, 26 aprile, e da un luogo emblematico per questa pandemia: il cimitero cittadino, che verrà riaperto al pubblico.

“Speriamo di lanciare un segnale di speranza – ha dichiarato il Sindaco -, dando la possibilità ai cittadini di poter far visita ai propri cari defunti. Ovviamente, si continueranno a rispettare le misure restrittive, i vincoli di distanza interpersonali e si continueranno ad evitare gli assembramenti. Il tutto sarà disciplinato ed organizzato secondo orari e turni d’accesso concordati con l’ufficio comunale preposto per consentire un accesso ordinato al luogo sacro”.

“La Polizia locale – sottolinea l’assessore Felice D’Argenzio – al fine di evitare eventuali forme di assembramento, vigilerà sul corretto accesso dei cittadini coordinando le associazioni di volontariato che ringraziamo. La contingentata apertura è una risposta alle numerose e comprensibili istanze che ci sono giunte e confidiamo, come è avvenuto fino ad oggi, nel responsabile atteggiamento delle persone che si recheranno al cimitero.”

Le nuove regole

Da domenica 26 aprile, quindi, tutti i giorni, escluso il 1 maggio, dalle 8:00 alle 12:00 sarà prevista l’apertura contingentata al pubblico del cimitero comunale. Per accedervi, però, bisognerà rispettare delle nuove regole. Prima tra tutte, riguarda l’accesso: si entra solo previo appuntamento, e l’accesso avverrà alla presenza del personale designato dall’Ente.

Potranno accedere non più di 20 persone alla volta per un tempo massimo di permanenza all’interno del complesso di 20 minuti. L’accesso al cimitero sarà consentito ad un solo componente per nucleo familiare previo appuntamento da prendersi inoltrando la richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica almiocaro@comune. gaeta.lt.it o telefonando ai numeri 0771.742306 o 331.5073867 attivi per questo servizio tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

I cittadini dovranno presentarsi all’appuntamento muniti di mascherina di protezione e guanti. Non sarà consentito l’utilizzo dei servizi igienici del complesso. Dovrà inoltre essere rispettato il divieto di assembramento, sia all’esterno che all’interno delle aree cimiteriali e dovrà essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

In caso di svolgimento delle operazioni cimiteriali di tumulazioni, inumazioni e estumulazioni, queste ultime solo per comprovate esigenze legate a motivi sanitari, l’accesso sarà consentito al personale preposto ai servizi funerari, ai ministri di culto delle religioni riconosciute dallo Stato italiano, ai parenti e congiunti entro il 2° grado e conviventi legati da unioni civili, a condizione che vengano in ogni caso rispettate le disposizioni vigenti: uso di mascherine e guanti, distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le informazioni di Gaeta