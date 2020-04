Glamourose Collection by Pupa Milano primavera 2020

La Glamourose, ovvero la collezione in edizione limitata presentata da Pupa Milano (leggi qui) per la primavera 2020 (leggi qui), è composta da prodotti per il trucco degli occhi, del viso, delle labbra nonché da smalti, caratterizzati da sfumature bruciate e rosate, e da finish polverosi e cipriati (leggi qui). Scopriamola insieme (leggi qui).

Il blush

Il Glamourose at First Blush è un blush in crema facile da sfumare che, una volta applicato sulle guance, si trasforma in polvere fondendosi con la pelle e regalandole un colorito naturalmente roseo. E’ presente nell’ unica tonalità n.001 Desert Rose che è un color rosa malva opaco, ed è caratterizzato da una formula arricchita di burri ed oli idratanti, che lo rendono confortevole su ogni tipo di pelle.

L’ombretto e le matite occhi

Il Glamourose Metallusion è un ombretto cotto effetto “lamina” presente nell’ unica tonalità n.001 Glam Bronze che è un color bronzo metallizzato. Questo ombretto può essere utilizzato da asciutto per ottenere un effetto metallico, e da bagnato per raggiungere un effetto “lamina” estrema.

Le Glamourose Vamp! Ready to Shadow sono delle maxi matite-ombretto, dalla stesura rapida e dalla texture vellutata e sottile. Sono dei prodotti facili da utilizzare che consentono di truccare gli occhi rapidamente, senza l’utilizzo dei pennelli, e sono presenti nelle tonalità n.011 Powdery Nude che è un rosa chiaro, e n.012 Terracotta che è un color marroncino.

I rossetti

I Glamourose Peralips sono dei rossetti opachi a lunga tenuta che però risultano confortevoli come un burro-cacao. Sono declinati nelle tonalità n.001 Pink Seduction che è un rosa carne intenso, n.002 Rosewood che è un color fucsia scuro e nel n.003 Tempting Red che è un rosso acceso.

Lo spray fissante

Il Glamourose Make up Fixer è uno spray che, dopo averlo agitato bene prima del suo utilizzo, si vaporizza sul viso ad una distanza di circa 20 cm, e fissa il trucco con un film impercettibile rendendolo a lunga tenuta.

Gli smalti

I Lasting Color Gel sono degli smalti effetto vetro che donano un effetto lucido e che hanno una texture volumizzante effetto 3D rendendo la superficie dell’unghia liscia e piena. Sono disponibili le tonalità n.189 Powdery Nude che è un rosa chiaro e n.190 Karkadé che è un corallo.

