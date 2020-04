I film per viaggiare in Perù con tutta la famiglia dal divano di casa

Cinema – Volare tra le cime innevate delle Ande, scoprire tradizioni dalle origini millenarie, attraversare i paesaggi mozzafiato della foresta amazzonica peruviana o seguire le avventure on the road di antichi sovrani, seppur dal proprio salotto, sarà un’esperienza emozionante sia per gli adulti sia per i più piccoli. I film dedicati a tutta la famiglia possono far viaggiare la mente, anche solo per qualche ora, tra i variegati panorami del Perù, una destinazione che riesce a far sognare anche in versione animata.

Con Pachamama, su Netflix

Inizia uno splendido viaggio alla scoperta della cultura Inca, in bilico tra tradizione e futuro. La storia del giovane protagonista, Tepulpai, è strettamente connessa alle usanze e ai rituali tramandati di generazione in generazione. Tradizioni che affondano le proprie radici nella Madre Terra, la Pachamama, da pregare e da proteggere ad ogni costo. Così Tepulpai, che vive in un villaggio sui picchi delle Ande e sogna di diventare sciamano, si avventurerà in un’emozionante missione verso la capitale dell’Impero Inca, Cusco, per salvare i costumi del suo popolo e recuperare una statuetta sacra alla sua comunità.

Attraversare l’impervia Foresta Amazzonica Peruviana sarà ancora più coinvolgente grazie alle rocambolesche avventure di Dora e La Città Perduta, disponibile su Prime Video. In questo film, Dora, ormai teenager, insegue il suo sogno di trovare Parapata, una città Inca perduta. Tornerà quindi nel profondo della foresta peruviana e tra scenari unici, sabbie mobili, puzzle di rovine inca e perfino conversazioni in Quechua, l’antica lingua ufficiale dell’impero Incaico, cercherà di risolvere il mistero che si cela dietro la città Inca perduta.

Le Avventure di Taddeo L’Espoloratore, su Chili

Per chi da grande sogna di fare l’archeologo, non c’è niente di meglio che seguire Le Avventure di Taddeo L’Espoloratore, su Chili. Taddeo, da muratore viene improvvisamente inviato in una spedizione in Perù, per salvare la mitica città Inca di Paititi da malvagi cacciatori di tesori. Una serie di reperti provenienti dall’antico impero precolombiano e la foresta peruviana fanno da sfondo ideale a questa avventura animata, segnata da luoghi iconici del Perù e dai suoi affascinanti enigmi.

Le peripezie dell’Imperatore Inca Kuzco

Lama parlanti, misteriosi giaguari e pozioni magiche accompagnano le peripezie dell’Imperatore Inca Kuzco, che dopo essere stato vittima di un incantesimo vuole far ritorno a palazzo. I piccoli amanti dei classici Disney percorreranno leggendari territori peruviani, dalle Ande alla Foresta Amazzonica, grazie al film di animanzione, Le Follie dell’Imperatore, disponibile su Disney +.

