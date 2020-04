Latina – Finisce fuori strada e si ribalta nella scarpata. È accaduto intorno alle 14:30 di oggi 22 aprile 2020, sulla strada statale 148 Pontina all’altezza di Campoverde in direzione di Latina.

L’incidente autonomo ha coinvolto una sola automobile, che è andata fuori strada ed è finita nella campagna circostante, in una scarpata stradale. Alla guida del veicolo c’era una donna, ferita, che è stata trasportata in codice giallo alla Casa di Cura Città di Aprilia.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Aprilia per i rilievi relativi all’incidente, Vigili del Fuoco e Ambulanza. Al momento ci sono code in direzione sud per ripristinare il guardrail e togliere la macchina dalla scarpata.

