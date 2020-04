Ostia, addetto antitaccheggio sorpreso a rubare nel supermercato che vigilava

Ostia – Era pagato per vigilare che i clienti non rubassero la merce esposta. Ma era lui, secondo l’accusa, a portare via articoli alimentari.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato, con l’accusa di furto di merce esposta alla pubblica fede, un cittadino tunisino di 36 anni, addetto al controllo e sicurezza di un noto supermercato in Via delle Gondole, presso il quale collaborava.

Tutto aveva inizio con la segnalazione, da parte del responsabile del personale al NUE, di aver notato un addetto alla sicurezza interna aggirarsi tra gli scaffali del reparto frigo e sottrarre alcuni prodotti, guadagnando poi l’uscita senza transitare per le casse.

I poliziotti del commissariato Lido, diretto da Eugenio Ferraro, sono arrivati in pochi minuti e, perquisito l’uomo e la sua autovettura, hanno trovato, all’interno di uno zaino, mozzarelle di bufala, confezioni di tonno e tiramisù, che sono state immediatamente restituite al responsabile dell’esercizio commerciale; il ladro è stato denunciato a piede libero per furto.

Fin qui l’accusa. Ricordiamo, infatti, che le prove si formano durante il processo e che l’imputato va considerato innocente fino al terzo grado di giudizio.