Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE. Un vortice mediterraneo si è collocato dalle prime ore di martedì in prossimità della Sardegna, dove rimarrà per tutta la giornata consumandosi sul posto, in attesa di venire raggiunto da un secondo vortice in rapida evoluzione dal vicino Atlantico fino al mare di Alboran, con obiettivo ancora una volta il Sud d’Italia. Ne conseguirà un martedì nuvoloso su gran parte d’Italia con piogge e rovesci piuttosto diffusi e condizioni di tempo instabile che si protrarranno fino a giovedì al Centro-Sud. Ad accompagnare l’evoluzione di questi due vortici saranno venti forti e temperature in calo, con valori che localmente al Centro Nord potranno scendere anche sotto media. Andrà invece migliorando il tempo al Nord già da mercoledì, entro venerdì anche altrove. Vediamo nel dettaglio le previsioni fino a giovedì:

METEO MERCOLEDÌ. Tempo in gran parte soleggiato al Nord salvo alcuni annuvolamenti sull’Emilia Romagna, Liguria e Piemonte. Nuvoloso ma asciutto su alte Marche e alta Toscana, ancora piogge e rovesci sul resto del Centro e in Sardegna per gran parte della giornata. Molto instabile al Sud con piogge e temporali, anche forti sulla Puglia. Temperature in lieve aumento al Nord, stabili altrove. Venti ancora moderati con rinforzi dai quadranti orientali. Mari molto mossi.

METEO GIOVEDÌ. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato al Nord con schiarite che rapidamente conquisteranno anche Toscana, Umbria e Marche. Inizialmente nuvoloso su Sardegna e resto del Centro con piogge in esaurimento e tendenza a parziali schiarite entro sera. Ancora instabile al Sud con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e locali temporali, specie sulle regioni ioniche, in attenuazione in serata. Temperature in generale lieve aumento. Venti ancora tesi tra sudest e nordest con mari mossi o molto mossi.

TENDENZA SUCCESSIVA. Condizioni più soleggiate venerdì su gran parte d’Italia venerdì, salvo una residua instabilità su isole maggiori e Calabria ionica, temporaneo miglioramento ad inizio weekend.

Per maggiori dettagli previsionali consultate l’apposita sezione meteo Italia.

Per conoscere nel dettaglio lo stato dei mari e dei venti clicca qui.

Per la tendenza meteo consulta le nostre previsioni a medio e lungo periodo.

Precipitazioni previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli grafici.

Temperature previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli grafici.

Previsioni Meteo Lazio

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: rimane attiva una circolazione depressionaria con perno sulla Sardegna, responsabile di una nuovo peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e rovesci find al mattino sul Lazio, in estensione entro il pomeriggio anche alla medio-bassa Toscana e all’Umbria. Fenomeni anche di moderata intensità in prossimità delle coste laziali. Asciutto sulla Toscana settentrionale con schiarite al primo mattino, seguirà in aumento della nuvolosità fino a cieli coperti. Temperature in calo sul Lazio nei valori massimi, salvo essere in rialzo sull’alta Toscana settentrionale dove i valori potranno anche superare i 20°C. Venti moderati di Grecale su Toscana, Umbria e alto Lazio; attenuati altrove. Mari fino a mossi al largo.

Commento del Previsore Lazio

Fino a mercoledì, un vortice depressionario in approfondimento tra Sardegna e basso Tirreno, porterà delle piogge dopo una prolungata fase asciutta. Nel dettaglio martedì molte nubi su tutte le regioni con deboli piogge intermittenti; parziali schiarite interessano il basso Lazio. La circolazione ciclonica continuerà ancora a condizionare il tempo su Lazio, Umbria e medio-bassa Toscana anche nella giornata di mercoledì con piogge anche a carattere di rovescio, ai margini la Toscana settentrionale. Netto miglioramento da Giovedì con solo residua instabilità diurna sul Lazio centrale. In vista del fine settimana alta pressione in rinforzo e temperature in rialzo, con clima quasi estivo e temperature che si portano fino a 23-24°C, più fresco sui litorali. Venti moderati da Nord-Est, con raffiche possibili tra Toscana, Umbria e alto Lazio, in attenuazione da giovedì.