Regione Lazio, Califano: “Bene la delibera che assegna alloggi pubblici alle donne vittime di violenza”

Regione Lazio – “L’ultimo caso di violenza su una donna è di lunedì. Volto tumefatto dalle botte di un compagno aguzzino. Abbiamo messo il contrasto a questo schifoso crimine in cima alle nostre priorità. Inaugurato centri antiviolenza e case rifugio, per dare un sostegno, psicologico e alloggiativo immediato, alle donne che hanno subito maltrattamenti.

Messo in bilancio fondi per il cosiddetto ‘Contributo di libertà’ che aiuta le donne a essere indipendenti in attesa di trovare un’occupazione, sostenendole nel pagamento dell’affitto, delle utenze, dei generi di prima necessità e a soddisfare le naturali esigenze dei propri bambini.

Oggi facciamo un ulteriore passo in avanti, destinando alloggi pubblici a chi ha subito violenza. Grazie a una delibera di giunta il Lazio diventa una delle Regioni modello in Italia, dando un’opportunità concreta per liberarsi da queste ignobili catene. Perché è la libertà è la vera ‘arma’ per combattere e annientare questa piaga.

Un ringraziamento va al Presidente Zingaretti, al vicepresidente Leodori a tutti i membri della giunta regionale che hanno portato a compimento uno dei primi punti che ci eravamo dati a inizio mandato.” – Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

