Santa Marinella, Minghella: “Sì alle consegne a domicilio, purché siano a norma”

Santa Marinella – “In questo periodo riceviamo tantissime domande inerenti le attività produttive alle quali è spesso difficile rispondere in ordine ai tanti Dpcm che si sono susseguiti nel tempo. Per questo, abbiamo cercato di riassumere le domande più frequenti con relative risposte pubblicate sul sito istituzionale del Comune (clicca qui), frutto di una ricerca e consultazione con gli Enti preposti”, si legge in una nota diffusa da Emanuele Minghella, assessore alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico del Comune di Santa Marinella.

“A tal proposito – continua -, ci tengo a ringraziare l’ufficio Suap, che tenta di sopperire alle tantissime richieste con le difficoltà che tutti viviamo. La domanda più gettonata riguarda la possibilità di consegna di cibi/alimenti da parte delle attività di bar/somministrazione/laboratori artigianali/catering/banqueting. Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cosiddetta piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. E’ possibile consegnare quindi cibi/alimenti esclusivamente con mezzi idonei all’attività stessa che rispettino i requisititi igienico sanitari (non un’auto privata)”.

“Il titolare dell’attività di somministrazione/bar/ristorante/pasticceria/banqueting/catering può dotarsi per la consegna di mezzo omologato di sua proprietà (presentando al Comune la Scia per il trasporto di alimenti) e/o avvalersi di società di trasporto conto terzi. In attesa di nuove disposizioni, l’invito è sempre quello di rimanere a casa per evitare la diffusione del virus“, conclude Minghella.

