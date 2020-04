Truffavano le farmacie per poter rivendere oppiacei: a Fondi i Nas arrestano 7 persone

Latina – Una truffa ai danni del sistema sanitario nazionale. A scoprirla i Nas di Latina, insospettiti da decine di ricette di “Ossicodone”, un farmaco oppioide semisintetico caratterizzato da una molecola strutturalmente correlata a morfina e codeina.

L’attività investigativa denominata “Compressa Express”, è stata avviata nel 2019 ed è stata portata avanti insieme ai militari del Comando Provinciale di Frosinone, Latina e Terni, per contrastare i reati di ricettazione e falso materiale in certificazioni mediche, truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti per finalità di spaccio.

Durante l’attività investigativa, sono stati censiti circa 340 episodi distinti, nei quali i soggetti citati si erano recati presso le farmacie delle province di Latina e Roma per spendere le ricette mediche falsificate. Le ricette sono poi risultate provento di pregressi furti perpetrati ai danni di aziende ospedaliere, studi medici e di medicina generale.

La falsità delle ricette, compilate e firmate dagli stessi arrestati, veniva facilitata dall’apposizione dei timbri sottratti in precedenza ad ignari medici.

Gli indagati, attraverso il surrettizio procacciamento del citato farmaco a base stupefacente, inducevano anche in errore l’ASL di Latina che, di conseguenza, corrispondeva alle farmacie come rimborso delle ricette circa 20.000€ di denaro pubblico.

La minuziosa ricostruzione della vicenda, avvenuta attraverso il tracciamento di ogni singola ricetta rimborsata, ha consentito di ricostruire come tale attività illecita abbia procurato ai suddetti arrestati circa 12.000 compresse di principio attivo stupefacente a base di Ossicodone. Tali pasticche, rivendute nelle “piazze di spaccio parallele” a circa 10€ l’una avrebbero fruttato alla banda un ricavo complessivo di circa 120.000€.

Dopo gli approfondimenti svolti attraverso un’intensa attività investigativa (tramite ricognizioni fotografiche, servizi di osservazione e pedinamento, acquisizione di documenti), che hanno permesso di chiarire gli assetti, le gerarchie, il giro d’affari e il modus operandi, stamattina sono stati eseguiti 7 arresti – tutti residenti a Fondi -, 4 con custodia cautelare in carcere e 3 agli arresti domiciliare, emessi dal GIP del tribunale di Latina, dottor Giuseppe Cario.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi