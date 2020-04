Vertice Federcalcio e Governo, Spadafora: “Decisione nei prossimi giorni”

Roma – Si è appena concluso l’atteso incontro in videoconferenza tra il Ministro dello Sport e i vertici del calcio italiano. Non è emerso nulla di definitivo ancora. Negli scorsi giorni la Federcalcio aveva inviato a Spadafora e al Ministero della Salute un protocollo sanitario (leggi qui). Un piano per la ripartenza del calcio della Serie A in sicurezza. In tutela della salute delle componenti calcistiche. Atleti e non.

Ne dovrà discutere con il Comitato Tecnico Scientifico il Ministro. E solo nei prossimi giorni emergerà un riscontro sulla intricata vicenda “ripartenza calcio”. Poche ore fa in Parlamento, lo stesso Spadafora aveva dichiarato che lo sport potrà ripartire il 4 maggio ma solamente in sicurezza (leggi qui), attendendo i protocolli sanitari richiesti dalle diverse federazioni sportive. La stessa volontà è emersa per la Serie A: “Ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni e nei prossimi giorni, dopo un confronto con il Ministro della Salute e il Comitato tecnico scientifico, emaneremo le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti”. Ha scritto in una nota Spadafora.

E’ durata due ore la riunione. Si sono approfonditi aspetti legati alla ripresa degli allenamenti, nella massima sicurezza per atleti e società sportive. Insieme a Vincenzo Spadafora, sono intervenuti il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, il vicepresidente Cosimo Sibilia, il segretario generale Marco Brunelli. I presidenti delle Leghe. Per la Serie A presente Paolo Del Pino, per la Serie B Mauro Balata e per la Lega Pro Francesco Ghirelli. Con loro anche Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, Marcello Nicchi, responsabile degli arbitri italiani e quello degli allenatori Renzo Ulivieri. Non sono mancate le figure mediche sanitarie, presenze indispensabili, che hanno lavorato al progetto presentato al Governo. Paolo Zeppilli, presidente della Federazione Medico Sportiva, Francesco Vaia, presidente della Commissione Medico Scientifica della Figc ed esperto della Commissione.

