“Vola solo chi osa farlo”, l’assessore di Anzio Laura Nolfi, ricorda Luis Sepùlveda

Anzio – “Oggi sicuramente tutto il mondo sa un po’ più di Luis Sepùlveda, della frase “Vola solo chi osa farlo” e di quella gabbianella, del coraggio, ma soprattutto dell’incoraggiamento ad imparare a volare”

E’ il messaggio dell’Assessore alle politiche culturali e della scuola del Comune di Anzio, Laura Nolfi, in uno dei periodi più difficili per la popolazione scolastica e per la formazione delle donne e degli uomini di domani.

“L’incoraggiamento del quale hanno bisogno i nostri ragazzi, alle prese con il nuovo modo di fare scuola, rivoluzionario, innovativo, moderno, ma tanto rischioso, perché purtroppo necessita di strumenti spesso non alla portata di tutti.

L’incoraggiamento del quale hanno bisogno i genitori, che oltre ad affrontare la crisi sanitaria ed economica, hanno anche il delicato compito di aiutare i figli nel nuovo approccio allo studio.

L’incoraggiamento del quale hanno bisogno gli insegnanti, impegnati in una missione importantissima e tutt’altro che facile: portare la scuola nelle case”.

“Mi preoccupa – prosegue l’Assessore Laura Nolfi – il rischio che si crei una disparità, fra chi continuerà ad essere al passo e chi rimarrà indietro. Quel famoso divario digitale, prima forse solo teoria, ma ora allarmante realtà della quale, come Amministrazione, ci siamo fatti in parte carico, con l’obiettivo di dare un segnale concreto per ridurre il gap culturale, dovuto dalla carenza di strumenti informatici. Non molliamo! Soprattutto, ragazzi, non mollate! Lottate fino in fondo per il vostro diritto a spiccare il volo!”.