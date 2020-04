25 aprile a Pomezia, il programma ufficiale della celebrazione

Pomezia – Un 25 aprile diverso dal solito per tutti, con l’obbligo di rimanere in casa ma il desiderio di celebrare una giornata importante per l’Italia e in particolare per Pomezia: il 75° anniversario della Liberazione e l’82° anniversario della fondazione della Città.

Per l’occasione il Comune di Pomezia propone un programma da seguire sui canali social dell’Ente (Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin):

ore 10:00 Discorso del Sindaco Adriano Zuccalà

ore 10:30 Il Sindaco omaggia il monumento dei Coloni fondatori

ore 12:30 Da Minturno a Torvajanica sulla rotta dei pescatori – Orme sulla sabbia di inizi ‘900

ore 15:00 La nascita di Pomezia – Cronaca dal Cantiere 1938-1939

ore 18:00 Pomezia nella Storia – Proiezione immagini d’epoca

ore 20:00 Chiusura celebrazioni con inno nazionale

“Questo è un 25 aprile particolare per tutti noi – commenta il Primo Cittadino – Non possiamo celebrarlo in piazza, tutti insieme, come sempre, perché siamo chiamati a rispondere a una delle emergenze più gravi dei nostri tempi rimanendo a casa, con grande senso di responsabilità verso noi stessi, i nostri cari e la nostra comunità. Ma questa data è un simbolo importante per il nostro Paese e per la nostra Città, e va celebrata anche se a distanza: vi aspetto sui social sabato 25 aprile”.

