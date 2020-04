Acilia, inseguimento spericolato: arrestato diciottenne

Acilia – Si sono beffati dei controlli e, almeno uno dei due malviventi, è riuscito persino a sfuggire all’arresto. E’ il bilancio dell’inseguimento corso sul filo dei 100 km/h nella serata di martedì 21 aprile nella zona centrale di Acilia.

E’ successo poco dopo le 19,00 quando, nel corso di un posto di controllo, i Carabinieri della Stazione di Acilia hanno intimato l’alt ad un’autovettura con due persone a bordo. L’autista del mezzo, anziché fermarsi, ha improvvisamente accelerato allontanandosi rapidamente.

Ne è nato così un inseguimento a tutta velocità, nel corso del quale la vettura in fuga a forte velocità, in più occasioni ha rischiato di andare a sbattere contro altri veicoli. A due pattuglie dei carabinieri si è aggiunta anche una volante della Polizia di Stato. Il treno di macchine è transitato nei pressi della Posta centrale, su via di Saponara e infine i fuggitivi sono stati raggiunti poco distanti dal campo nomadi a ridosso del viadotto Zelio Nuttal.

La fuga è terminata nei pressi di via Ortolani, quando i due malfattori hanno abbandonato il mezzo e si sono dati alla successiva fuga a piedi. Uno dei due fuggitivi, un 18enne con precedenti, è stato bloccato e arrestato dai Carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, mentre il complice è ancora ricercato. Restano da chiarire le ragioni della fuga.

UN ARRESTO A OSTIA

Ad Ostia, un 17enne cileno è stato fermato dai Carabinieri mentre stava passeggiando per le strade del centro, per una verifica. Gli accertamenti hanno consentito di accertare che il giovane, con precedenti per furto, era colpito da un ordine di ripristino di misura cautelare emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma. I Carabinieri hanno così arrestato il minore, accompagnandolo presso l’istituto “Casal del Marmo” di Roma.