Civitavecchia, revocata l’ordinanza: attività motoria possibile ma solo sotto casa

Civitavecchia – Si allentano le restrizioni, pur raccomandando la massima attenzione a mantenere la distanza interpersonale di sicurezza e soprattutto ad evitare assembramenti. Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha firmato l’ordinanza con la quale revoca l’analogo provvedimento che aveva preso, vietando l’attività motoria anche nei dintorni della propria abitazione.

Nella nuova misura adottata, il primo cittadino afferma che, “verificato l’attuale quadro epidemiologico cittadino, appare possibile e opportuno allineare il territorio comunale alle disposizioni del DPCM del 10 aprile”, considerato anche il fatto che “si delinea un progressivo allentamento delle restrizioni a livello nazionale, nel quadro dell’annunciata ed imminente “fase 2″ della gestione dell’emergenza”.

Perciò ora “è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona”, mentre si ordina che “le uscite con l’animale da compagnia per garantire esigenze fisiologiche dello stesso, siano effettuate esclusivamente nelle strettissime vicinanze della propria abitazione e per il tempo limitato e necessario per espletarle, purché trattasi di uscite individuali e non determinanti assembramenti, ma pur sempre nel rispetto della distanza droplet interpersonale”.

Commenta il Sindaco Tedesco: “I civitavecchiesi hanno responsabilmente risposto alle prescrizioni, con spirito di sacrificio esemplare. Confidiamo in quel trend di diminuzione che si registra a livello nazionale e che è riscontrabile anche nella nostra città, dove peraltro abbiamo tre cluster che sono rimasti circoscritti. Di qui la decisione, che ho condiviso con la Task Force di dare un altro segnale di riapertura e che va verso la normalità. Raccomando chiaramente ai cittadini di evitare assembramenti e di osservare comunque tutte quelle disposizioni di carattere governativo che restano chiaramente in vigore e che sono note a tutti”.

