Coronavirus a Pomezia, sale a 26 il numero dei guariti

Pomezia – Salgono a 26 i cittadini guariti dal Covid-19 a Pomezia, superando di fatto il numero di pazienti attualmente positivi che si attesta a 25, di cui 17 in isolamento domiciliare e 8 presso strutture ospedaliere. Rimane stabile a 4 il numero di cittadini sottoposti a sorveglianza domiciliare preventiva (non positivi).

“Una buona notizia per il nostro territorio – ha commentato il Sindaco Adriano Zuccalà –. Mantenere il distanziamento sociale ci aiuta a contenere il diffondersi del virus, ma il nostro pensiero va a tutte quelle persone sole che in questa fase così delicata hanno bisogno di un supporto, anche telefonico. Per questa ragione abbiamo firmato la convenzione con la confraternita Misericordia di Pomezia per l’avvio del servizio di teleassistenza rivolto alle persone anziani o fragili”.

