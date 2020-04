Fiumicino, de Vecchis contro l’Anpi: “Il 25 aprile intoniamo l’inno del Battaglione San Marco”

Fiumicino – “L’inutilità sociale dell’Anpi ormai è palese a tutti, non vi è traccia di aiuti concreti per combattere né il virus né per aiutare i cittadini in difficoltà. Per questo, chiedo a tutti i cittadini di Fiumicino di declinare l’invito a intonare ‘Bella Ciao’ (clicca qui), e di sostituirla con il più eroico inno del Battaglione San Marco”. Così il senatore leghista William de Vecchis in un post su Facebook.



“Tutte le celebrazioni religiose sono state annullate in nome del Decreto Salute – continua de Vecchis – tranne per l’Anpi. Tra l’altro, l’Anpi di Fiumicino è nota per le sue gesta eroiche e belliche, fondata nel 2018 a fatti storici terminati da poco direi”.

