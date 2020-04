Fiumicino, il Vicesindaco: “Entro l’anno il Comune stabilizzerà altri 16 lavoratori”

Fiumicino – “La legge è entrata in vigore lo scorso 27 febbraio e ci siamo subito messi all’opera per stabilizzare quante più persone possibili nel nostro organico, primo comune in Italia“. Lo dichiara il vicesindaco e assessore al Personale Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Nella seduta di giunta di ieri abbiamo approvato la delibera che dà il via alla stabilizzazione di 16 persone – spiega l’assessore -. Si tratta di 2 istruttori amministrativi, 1 funzionario, 5 agenti di polizia locale e 8 tra educatrici e maestre. Tutti saranno stabilizzati entro l’anno. Una decisione che non graverà sulle casse del Comune perché si tratta di persone che già lavorano con noi, ma da precarie – sottolinea Di Genesio Pagliuca -. Tutte loro hanno i requisiti richiesti dalla legge, ovvero 36 mesi di lavoro presso l’ente negli ultimi 8 anni e aver superato precedenti procedure selettive”.

“Questo personale si aggiunge a quello già assunto con i concorsi precedenti (ad esempio, le 56 educatrici e maestre) e a quello che assumeremo con i concorsi banditi lo scorso febbraio – aggiunge l’Assessore -, tra cui 18 agenti di polizia locale per un totale di 23 agenti. Per i concorsi, a tal proposito, siamo in fase di verifica delle domande presentate. Com’è noto tutti i concorsi sono fermi a causa dell’emergenza coronavirus. Attendiamo quindi che si possano programmare ed espletare le prove: saremo operativi non appena saranno sbloccati. Alla fine dei concorsi, il Comune conterà 51 dipendenti in più“.

“Sebbene in una fase difficile per tutto il Paese – conclude il Vicesindaco – l’Amministrazione sta continuando a lavorare su tutti i fronti, non solo su quello dell’emergenza sanitaria ed economica. Sebbene alcuni servizi possono avere subito qualche inevitabile rallentamento, la macchina amministrativa sta continuando a funzionare in ogni suo aspetto e per questo voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti coloro lo stanno permettendo”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino