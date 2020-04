Fiumicino, la Lega: “Servono più controlli nelle residenze sanitarie assistenziali”

Fiumicino – “Meglio tardi che mai. Finalmente la Regione Lazio ha accolto l’appello preoccupato non solo della Lega ma di tantissime famiglie e da questa mattina sta effettuando controlli e tamponi nella Rsa Villa Carla. Una buona notizia che quantomeno ci rassicura, anche se arrivata dopo i vari cluster scoppiati nella Regione, proprio all’interno di strutture come Villa Carla”, si legge in una nota diffusa dal coordinatore della Lega di Fiumicino Giuseppe Picciano e dai consiglieri comunali Vincenzo D’Intino e Federica Poggio.

“Non è il tempo delle polemiche ma sui possibili contagi bisogna essere tempestivi e rapidi. La Regione Lazio deve fare di più e più in fretta. Parliamo di persone anziane e dipendenti che stanno operando in prima linea”, concludono dalla Lega.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino