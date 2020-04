Pomezia, raccolta differenziata: premiati con un bollino verde i condomini più virtuosi

Pomezia – Un adesivo verde per i condomini più virtuosi nella raccolta differenziata. Il Comune di Pomezia e Formula Ambiente Spa, la società che gestisce il servizio di rifiuti urbani, ringraziano gli abitanti dei condomini che effettuano la raccolta differenziata in maniera attenta e scrupolosa con un bollino verde, un adesivo che stanno distribuendo in queste ore.

“Prosegue il trend positivo di raccolta differenziata a Pomezia – ha commentato l’Assessore Stefano Ielmini –. Un risultato reso possibile grazie all’impegno e alla collaborazione dei cittadini, che vogliamo ringraziare simbolicamente con questo adesivo. Abitare in un condominio virtuoso significa che i residenti, tutti insieme, hanno dimostrato di essere particolarmente sensibili al tema del rispetto dell’ambiente e del territorio circostante”.

“Vogliamo avviare un percorso di sensibilizzazione e di informazione dei cittadini, dagli adulti ai bambini – ha spiegato il Sindaco Adriano Zuccalà – sull’importanza di una corretta raccolta differenziata. Incentivare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e diffondere iniziative volte ad incrementare la differenziazione dei rifiuti ci consente non solo di tutelare l’ambiente circostante e di ridurre le emissioni di CO2, ma anche di tagliare i costi in bolletta per il servizio rifiuti, come abbiamo sperimentato negli ultimi anni”.

