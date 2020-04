Regione Lazio, FdI: “L’indagine della procura sull’acquisto delle mascherine dimostra che non era una bufala mediatica”

Regione Lazio – “L’apertura di un’indagine da parte della Procura di Roma sulla fornitura di mascherine da oltre 35 milioni di euro commissionate dalla Regione alla Eco.tech dimostra che non si trattava di una bufala mediatica come ha tentato di far credere il solerte ufficio comunicazione del presidente Zingaretti.

Non ci aspettiamo le scuse per essere stata definiti sciacalli e editori di fake news. Anche perché oramai siamo abituati all’arroganza di un partito che di democratico ha soltanto il nome.

Piuttosto le scuse dovrebbero porgerle al personale sanitario che ancora aspetta mascherine, pagate svariate milioni di euro con i soldi dei cittadini, e mai arrivate.” – È quanto dichiara il gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie della Regione Lazio