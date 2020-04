1400 le domande di richiesta buoni spesa arrivate al Comune di Nettuno

Nettuno – Sono circa 1400 le domande di richiesta buoni spesa lavorate ad oggi al Comune di Nettuno. Oltre 1000 i buoni già consegnati o in consegna entro la giornata di oggi. Quarantasei i pacchi alimentari consegnati a famiglie che ne hanno fatto apposita richiesta che si aggiungono ai più di 600 pacchi solidali consegnati fino ad oggi ai cittadini in difficoltà.

“Uno straordinario lavoro da parte degli uffici comunali che stanno lavorando senza sosta per aiutare i nettunesi in difficoltà – le parole dell’Assessore Maddalena Noce – siamo vicini a tutte quelle persone che stanno patendo questa emergenza Coronavirus anche sotto il punto di vista economico.

Fino al 4 maggio accoglieremo le domande dei buoni spese secondo le modalità espresse sul sito istituzionale dell’Ente e continueremo anche il progetto della spesa solidale per cercare di raggiungere tutte le persone in difficoltà, anche quelli che non rientrano nei requisiti per accedere al buono spesa. Nettuno non abbandona Nessuno non è uno slogan, è il nostro impegno”.