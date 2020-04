25 aprile a Fiumicino: trasporti secondo l’orario dei giorni festivi ma solo di mattina

Fiumicino – “In accordo con la società che gestisce il trasporto pubblico locale nel nostro Comune, la Trotta Bus Services, e come già fatto per il giorno di Pasqua, domani, sabato 25 aprile e venerdì prossimo, 1 maggio, il servizio sarà garantito con gli orari dei giorni festivi ma solo di mattina”. Lo dichiara l’assessore ai Trasporti Paolo Calicchio.

“Domenica 26 aprile e sabato e domenica 2 e 3 maggio – aggiunge – invece il servizio di trasporto pubblico avrà come di consueto l’orario dei giorni festivi sia di mattina che di pomeriggio”.

“Nonostante l’inevitabile diminuzione dell’utenza a causa dell’emergenza sanitaria in corso – conclude Calicchio – l’Amministrazione, in esecuzione anche delle direttive governative e regionali, ha voluto garantire un servizio fondamentale per la nostra cittadinanza, seppure in versione ridotta”.

Nello specifico, il 25 aprile e il 1 maggio circoleranno le linee 1 – 2 – 8 – 13 mantenendo rispettivamente orari e numero delle corse dei giorni festivi.

Linea 1:

Partenza da C. A. dalla Chiesa: 09:20 – 11:20 – 13:20

Partenza Stazione Maccarese: 08:20 – 10:20 – 12:20

Linea 2:

Partenza da C. A. dalla Chiesa: 08:20 – 10:20 – 12:20

Partenza Stazione Maccarese: 09:20 – 11:20 – 13:20

Linea 8:

Partenza da C. A. dalla Chiesa: 07:30 – 08:21 – 09:12 – 10:03 – 10:54 – 11:45 – 12:36 – 13:27

Linea 13:

Partenza Stazione Maccarese: 09:00 – 10:20 – 11:40 – 13:00.