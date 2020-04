25 aprile a Nettuno, Coppola rende omaggio ai caduti in forma privata

Nettuno – Il Comune di Nettuno, con il Sindaco Alessandro Coppola, renderà omaggio in forma privata, depositando una corona di alloro e osservando un minuto di silenzio, a tutti i caduti civili e militari in occasione del 75esimo anniversario della Liberazione d’Italia.

“In occasione del 75esimo anniversario della Liberazione è mia intenzione – dichiara il Sindaco della Città di Nettuno Alessandro Coppola – ricordare lo straordinario impegno delle donne e degli uomini che, partecipando anche a costo della vita alla Resistenza e alla lotta per la liberazione dell’Italia hanno permesso di far prevalere sulle barbarie i valori di libertà e di democrazia.

Quest’anno per noi sarà una commemorazione senza cortei, discorsi e strette di mano. Ognuno dalla propria abitazione potrà, in modo virtuale, celebrare la nostra libertà, quella di tornare a a guardare il futuro con speranza e coraggio. Non dimentichiamo chi è caduto per la nostra libertà grazie al sacrificio di donne e uomini valorosi godiamo oggi del bene più prezioso: quello di essere persone libere.

Renderemo loro il giusto omaggio, anche se in forma privata e ristretta a causa dell’emergenza causata dalla diffusione del Covid 19. La nostra città sta vivendo un momento storico difficile e di grande sofferenza. Siamo una comunità in lutto, con dieci nostri concittadini portati via dal Coronavirus, un nemico invisibile che stiamo combattendo con tutte le nostre forze e che sono certo vinceremo.

Nettuno, come il resto d’Italia, ha dimostrato 75 anni fa di avere l’orgoglio e la forza di rialzarsi dopo essere finita in ginocchio. Dobbiamo prendere ad esempio il coraggio e la determinazione dei nostri nonni, dei nostri padri e delle nostre madri, farli nostri in questi tempi difficili e superare questo periodo di emergenza. Solo così Nettuno potrà tornare a vivere a sorridere”.