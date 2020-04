Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE. La depressione in azione sul Mediterraneo, responsabile delle ultime note instabili sulle regioni meridionali, esaurirà gradualmente i suoi effetti nelle prossime 24 ore e l’alta pressione tornerà ad impossessarsi dell’Europa centro-occidentale ripristinando condizioni di stabilità a cominciare dalle nostre regioni settentrionali. Ci sarà ancora spazio venerdì per qualche rovescio o temporale su bassa Calabria, Sicilia interna e ionica e zone interne della Sardegna, specie al pomeriggio, ma sul resto d’Italia il tempo si manterrà soleggiato con temperature in aumento e massime fino a 22/24°C sulla Pianura Padana. Con questi presupposti il weekend dovrebbe cominciare all’insegna della stabilità con più che gradevoli clima primaverile. Entro domenica però l’alta pressione subirà qualche attacco ad opera di infiltrazioni di aria più fresca da nordest, legate ad una discesa di correnti fredde settentrionali dalla Scandinavia verso i Balcani. Vediamo le conseguenze per il weekend:

METEO ITALIA SABATO. Sarà ancora una giornata stabile e in gran parte soleggiata, anche se nel pomeriggio alcuni annuvolamenti si svilupperanno in prossimità dei rilievi alpini e lungo la dorsale appenninica, a carattere del tutto innocuo. Altrettanto innocui addensamenti interesseranno le coste liguri, specie centro-occidentali. Nel corso della giornata aumento delle nubi alte e stratificate da ovest sulle isole maggiori, compatte entro sera in Sardegna dove giungeranno alcuni rovesci. Clima gradevole con massime fino a 24/26°C al Nord, poco meno lungo l’Adriatico e le isole maggiori.

METEO ITALIA DOMENICA. L’ingresso di correnti più fresche nordorientali e leggermente instabili verso il Mediterraneo centrale comporterà la formazione di una maggiore nuvolosità in prossimità delle zone alpine e lungo l’Appennino, specie nel pomeriggio, anche associati ad alcuni rovesci o brevi temporali in locale sconfinamento alle adiacenti pianure del Nord ma in esaurimento in serata. Contemporaneamente un corpo nuvoloso in movimento da ovest ad est sul basso Mediterraneo transiterà sulle isole maggiori con qualche pioggia o temporale, dapprima in Sardegna e poi in Sicilia. Tra il pomeriggio e la sera le nubi periferiche di tale corpo nuvoloso raggiungeranno le coste del basso Tirreno, in forma alta e stratificata e senza dar luogo a fenomeni. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, se non locali lievi cali diurni su Alpi ed isole maggiori.

Previsioni Meteo Lazio

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: definitivo rinforzo dell’alta pressione sull’Italia a garanzia di una bella giornata di sole sulle regioni centrali tirreniche. Solo sul Lazio durante il pomeriggio potranno svilupparsi addensamenti cumuliformi su rilievi e colline, ma senza fenomeni associati. Temperature in calo nei valori minimi, in rialzo su quelli massimi, con punte fino a 24-25°C sulle pianure interne, più fresco lungo i litorali. Venti deboli, in regime di brezza termica, salvo residui rinforzi da Nordest al mattino. Mari tendenti poco mossi.

Commento del Previsore Lazio

Ancora piogge, specie sul Lazio, ma entro venerdì migliora su tutto il centro con ripresa termica. In vista del fine settimana alta pressione in rinforzo e temperature in rialzo, con clima molto mite e temperature che si portano fino a 23-24°C, più fresco sui litorali. Venti moderati da Nord-Est, con raffiche possibili tra Toscana, Umbria e alto Lazio, in attenuazione da giovedì.