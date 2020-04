25 aprile, il Sindaco di Anzio deporrà una Corona d’alloro al Monumento ai Caduti

Anzio – “I valori della memoria custoditi e trasmessi ai giovani, per un futuro di Pace”: domani, sabato 25 aprile 2020, 75° Anniversario della Liberazione, in forma privata e nella massima sicurezza a tutela della salute pubblica, il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, deporrà una Corona d’alloro, al Monumento ai Caduti, in onore di tutti gli Italiani che hanno sacrificato la vita per la libertà e la democrazia.