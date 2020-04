Anpi Fiumicino: “Impegnati per la libertà, e vicino alle persone ogni giorno”

Fiumicino – “Non ci interessa se qualcuno non canterà Bella Ciao dalla propria casa domani 25 aprile. Noi abbiamo lanciato questa iniziativa che vede decine di migliaia di partecipanti in tutto il Paese e che comunicherà un messaggio di speranza e di libertà in questo momento difficile per tutte e tutti”. Lo afferma una nota dell’Anpi Fiumicino.

Che prosegue: “In questa situazione di emergenza la nostra Associazione ha organizzato in molti territori raccolte fondi per sostenere le realtà impegnate nell’affrontare l’emergenza. L’Anpi nazionale ha promosso la campagna #iorestolibero la quale, con migliaia di adesioni, ha lanciato una raccolta fondi per Croce Rossa e Caritas. Sono inoltre moltissimi gli iscritti all’Anpi impegnati in Associazioni di promozione sociale che ogni giorno danno sostegno e aiuto alla popolazione in difficoltà. Così come sono moltissime le sezioni Anpi che portano avanti progetti di sostegno concreto come raccolte alimentari e consegna della spesa agli anziani.

Il 25 aprile rappresenta la data costitutiva della nostra Repubblica, la Resistenza è la storia che fonda la nostra democrazia e la Guerra di Liberazione, è la radice delle Istituzioni democratiche, nate dal Secondo Risorgimento, quello che il popolo italiano portò avanti contro i nazisti e i fascisti. Siamo pronti per domani, sarà una grande giornata in cui, ognuno dalla propria abitazione, ricorderà i Caduti per la libertà ed onorerà quella Costituzione che oggi permette di vivere in un Paese libero in cui ognuno può esprimere le proprie idee ed in cui si è tutte e tutti uguali senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”.