Coronavirus a Fiumicino, Montino: “Restano 22 i casi accertati”

Fiumicino – “Sono arrivati poco fa i dati della Asl RM3 sulla situazione dei contagi a Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento le persone positive al coronavirus che vivono a Fiumicino sono 22 – spiega il Sindaco – mentre sono 44 quelle in sorveglianza attiva perché contatti diretti delle prime”:

“Colgo l’occasione per ricordare che vige ancora il decreto che impone a tutti di rimanere a casa e di uscire solo in caso di necessità comprovate – ricorda il Sindaco -. Domani è il 25 aprile e, normalmente, è una giornata dedicata alle scampagnate e alle gite fuori porta. Purtroppo quest’anno dovremo festeggiare la Liberazione diversamente“.

“Come in occasione di Pasqua e Pasquetta ci saranno controlli in tutta la città – conclude Montino -. La nostra Polizia Locale metterà in campo 10 pattuglie che si sommano a quelle che tutte le altre forze dell’ordine hanno già programmato. Inoltre il drone della Protezione Civile sorvolerà le spiagge le aree tradizionalmente destinate a scampagnate e pic nic. Facciamo ancora uno sforzo: restiamo a casa”.

