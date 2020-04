Coronavirus a Nettuno, due nuovi casi: sono 24 le persone positive nel comune

Nettuno – Due nuovi casi positivi sono stati registrati in città dalla Asl Rm 6. Si tratta di una donna di 58 anni che ha contratto il virus sul posto di lavoro fuori dal territorio comunale e di un giovane di ventuno anni con un link epidemiologico con casi precedentemente accertati.

Aumentano, però, le guarigioni che sono in tutto ventidue. Dieci, invece, i decessi dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi nel comune di Nettuno sono in totale ventiquattro. Scende ancora il numero dei cittadini in isolamento domiciliare che attualmente sono dieci.

