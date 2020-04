Coronavirus a Pomezia, attivato il servizio di trasporto sociale d’emergenza

Pomezia – Il Comune di Pomezia, in qualità di Comune Capofila del Distretto Sociosanitario Rm6.4, ha firmato la convenzione con la confraternita Misericordia di Pomezia per l’avvio del servizio di trasporto sociale d’emergenza per persone sole e non autonome che necessitano di raggiungere strutture specialistiche per effettuare terapie salvavita.

Il servizio è rivolto ai cittadini di Pomezia e Ardea che, a causa dell’emergenza Coronavirus, si trovano impossibilitati a muoversi autonomamente o con l’abituale accompagnatore verso strutture specialistiche per effettuare terapie salvavita intese come “qualunque terapia che si debba assumere cronicamente”: ad esempio dialisi, trasfusioni, terapie oncologiche.

Per i cittadini che ne hanno bisogno, per sé o per propri familiari/conoscenti, è possibile contattare il Numero Unico di Emergenza 0660300

“Questo servizio di trasporto sociale d’emergenza – spiega l’Assessore Miriam Delvecchio – è legato esclusivamente all’emergenza coronavirus: persone che non possono muoversi autonomamente e che, per diversi motivi, non hanno più a disposizione l’abituale accompagnatore verso le strutture specialistiche per le loro terapie salvavita. Non si sostituisce quindi al servizio di Amico Bus già attivo nel nostro Comune”.

“Un servizio importante – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – per quei concittadini affetti da patologie gravi che, nonostante l’emergenza, hanno bisogno di continuare le loro cure e di raggiungere le strutture ospedaliere e specialistiche. Voglio ringraziare ancora una volta la confraternita Misericordia per il lavoro che sta facendo nella nostra Città in questo periodo di difficoltà”.

Il trasporto sociale d’emergenza rimarrà attivo fino alla fine dell’emergenza Coronavirus.

