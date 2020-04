Covid-19 a Pomezia, salgono a 28 i cittadini guariti: sono 23 quelli attualmente positivi

Pomezia – Salgono a 28 i cittadini guariti dal Covid-19 a Pomezia. Sono 23 quelli attualmente positivi, mentre scende a 3 anche il coloro che sono sottoposti a sorveglianza domiciliare preventiva (non positivi).

“La situazione è in progressivo miglioramento – ha commentato il Sindaco Adriano Zuccalà –. Adesso stiamo lavorando per affrontare al meglio la Fase due. Dovremo essere ancora più attenti e ancora più scrupolosi rispetto a quanto fatto fino ad ora, perché tornare alle attività di tutti i giorni sarà complicato ma necessario, per questo sarà compito di ognuno di noi mantenere le stesse precauzioni ma in un contesto decisamente diverso da quello di queste settimane”.

