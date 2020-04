Indoor Rowing: onorato il 50° Earth Day compiendo tre volte il giro del mondo

Successo clamoroso dell’iniziativa organizzata da Concept 2 in occasione della Giornata Mondiale per la Terra. Oltre 11mila partecipanti, protagonisti in ogni parte del mondo in tutti e cinque i continenti, hanno onorato l’Earth Day vogando, sciando o pedalando su RowErg, SkiErg o BikeErg per almeno 22 minuti.

L’obiettivo: compiere, idealmente tutti insieme, il giro del mondo nel punto di maggior circonferenza inserendo poi i dati certificati nel logbook predisposto dalla C2. I performers hanno alla fine percorso complessivamente la straordinaria distanza di 123,205 chilometri, ovvero più di tre volte la distanza dell’equatore. Un risultato che ha superato ogni più rosea previsione della vigilia.

E’ stata un’impresa simbolica ma dall’alto valore sportivo e di sensibilizzazione, in occasione del 50° anniversario dell’Earth Day, per porre l’accento sulla necessità planetaria di preservare al meglio il nostro pianeta da inquinamento e da alcuni scellerati comportamenti dell’uomo.