Lungomare di nuovo blindato: Sabaudia continua a proteggersi dal Coronavirus in vista delle prossime festività

Sabaudia – Una nuova sfida attende la città delle dune. Il 25 aprile e 1 maggio, che, solitamente consacrano l’inizio della stagione balneare di Sabaudia, quest’anno, invece, vedranno il lungomare nuovamente blindato, come successo due settimane fa per la Pasquetta (leggi qui).

L’obiettivo è chiaro: continuare a proteggersi dal Coronavirus, specialmente in questa delicata fase, divisi tra l’imminente riapertura di molte attività e il rischia di una seconda ondata.

“Proseguiranno i presidi su tutto il territorio comunale, lungomare compreso, e verranno intensificati maggiormente in occasione delle imminenti festività, al fine di vigilare sul rispetto delle prescrizioni governative vigenti – ha fatto sapere, infatti, il Sindaco. –

In questo preciso momento, in cui la curva dei contagi in provincia sembra flettersi notevolmente verso il basso, è indispensabile non abbassare la guardia e continuare a seguire fedelmente tutte le disposizioni delle autorità competenti. Rinnovo l’invito a tutti, dunque – conclude la Gervasi -, a restare a casa, spostandosi unicamente per motivi di lavoro, salute o per reali esigenze primarie”.

Che cosa prevede la nuova ordinanza?

Con la nuova ordinanza, il sindaco Gervasi ha chiuso tutto il lungomare di Sabaudia, disponendo il divieto di circolazione sia per i veicoli sia per i pedoni.

La chiusura riguarderà l’intero tratto stradale di Via Lungomare, dalle ore 12 del giorno 24 aprile alle ore 24 del giorno 26 aprile (incluso) e dalle ore 12 del giorno 30 aprile sino alle ore 24 del giorno 3 maggio (incluso).

L’ordinanza è valida per tutti?

Ma l’ordinanza è valida per tutti? Il Sindaco conclude spiegando: “Il suddetto divieto è valido per tutta la popolazione, salvo autorizzati, residenti o dimoranti su via Lungomare (purché a Sabaudia dal giorno 6 marzo 2020 in modalità continua).”

