Rom di Castel Romano forzano i varchi ed entrano ad Ardea: scatta l’inseguimento

Ardea – Residenti al campo nomadi di Castel Romano tentano di sfuggire ai controlli forzando i varchi, ma vengono bloccati e respinti dalla Polizia Locale di Ardea. Nella serata di ieri 23 aprile 2020 una pattuglia dei caschi bianchi rutuli ha notato una Fiat Multipla che, alla vista degli agenti presenti al varco posto su Via Strampelli, immediatamente ha cambiato direzione, evitando il controllo e riprendendo la Pontina con direzione Roma.

Gli agenti sono comunque riusciti ad annotare targa, modello e colore del veicolo nonché il fatto che a bordo vi fossero quattro persone.

I dati sono stati immediatamente trasmessi alle altre pattuglie sul territorio, ma del veicolo ricercato nessuna traccia. Poco dopo le 19.00, in un momento in cui il personale era impegnato a verificare altre autocertificazioni, il veicolo, senza minimamente rallentare al varco, ha proceduto indisturbato entrando nel comune di Ardea.

Immediata la reazione della pattuglia che, richiamando l’attenzione delle altre pattuglie sul territorio, ha dato l’allarme ponendosi all’inseguimento. I quattro, raggiunti immediatamente dalle forze dell’ordine, sono stati bloccati dapprima da due pattuglie e poi da una terza su via Strampelli. Dai controlli effettuati è emerso che i quattro fossero residenti a Roma al Campo Nomadi di Castel Romano. I rom sono stati sanzionati per oltre 1000 euro e scortati sino al confine fuori dal territorio di Ardea.

