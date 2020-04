Severini: “Bene la proroga delle concessioni balneari, peccato Fiumicino sia sempre in ritardo”

Fiumicino – “Era il 15 gennaio scorso quando, cosciente dei problemi del comparto balneare, anche in considerazione dell’effetto erosione, presentai un ordine del giorno per la proroga immediata delle concessioni demaniali per i balneari”. Lo afferma il capogruppo della lista civica Crescere Insieme, Roberto Severini.

All’epoca, come purtroppo molto spesso cade, la maggioranza decise di ignorare la mia iniziativa, chiudendosi in un silenzio ben lontano dalle aspettative degli imprenditori della costa. Una proposta che ho provato a reinserire – purtroppo con uguale atteggiamento da parte della maggioranza – nel documento del 9 marzo proposto dall’intera Opposizione per l’emergenza economica.

Oggi vedo che la Regione – della stessa linea politica dell’amministrazione di Fiumicino – dopo la decisione del Governo di prorogare le concessioni, applaude insieme a tutto il Pd regionale.

Mi compiaccio e, come dice un vecchio adagio, meglio tardi che mai. Mi chiedo solo quando questa maggioranza capirà che collaborazione istituzionale vuol dire proprio fare proposte e, dal canto loro, ascoltarle senza pregiudizi, senza ostracismi e senza però farli propri ignorando che li ha proposti davvero.

Ma tant’è. L’importante è che il comparto balneare possa programmare una ripresa che, altrimenti, sarebbe stata impossibile. Bene dunque, e adesso spetterà al Comune creare le condizioni affinché il comparto possa decollare nuovamente, con regole e limiti che le nuove disposizioni imporranno”.