Zero casi di Covid-19 nella Rsa Santa Marinella: “Così abbiamo evitato i contagi”

Santa Marinella – Fa bene di questi tempi di coronavirus poter raccontare episodi di eccellenza in assoluta controtendenza rispetto alle pesanti situazioni registrate nelle Rsa un po’ su tutto il territorio nazionale. Si tratta della Rsa Santa Marinella, operativa dal 2010, che grazie alla attuazione scrupolosa di un protocollo di prevenzione non ha riscontrato fino ad oggi alcun caso di coronavirus.

“Desidero ringraziare innanzitutto il personale medico, paramedico e ausiliario che ha dimostrato di saper prevenire il rischio e tener fuori dalla struttura questo maledetto flagello – sottolinea Daniele Pulcini, amministratore delegato del Gruppo Pulcini che ha il suo core business nelle costruzioni ma con una importante specializzazione anche nel ramo sanitario -. Siamo partiti dall’individuazione dei possibili punti di debolezza, attivandoci per disinnescarne la pericolosità. È proprio grazie al lavoro di prevenzione che è stato possibile evitare ogni possibile contagio. Ci siamo puntigliosamente proposti di evitare che entrasse alcunché nell’Istituto, come oggetti persone o indumenti, e abbiamo eseguito vestizioni e svestizioni solo e sempre fuori e lontano dalla struttura. Questo percorso di sicurezza, assieme ai tamponi fatti a tutti i pazienti e a tutti i dipendenti, ci ha permesso di tenere alla larga il virus”.

