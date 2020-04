25 aprile a Fiumicino, l’Amministrazione omaggia i caduti in forma privata

Fiumicino – Pur in forma diversa dagli altri anni e in osservanza delle prescrizioni del Governo, questa mattina l’amministrazione ha deposto tre corone di fiori davanti ad altrettanti monumenti ai caduti per celebrare il 25 aprile.

A Fiumicino, l’assessora Anna Maria Anselmi, a Maccarese il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e a Palidoro l’assessora Flavia Calciolari hanno reso omaggio ai caduti per la Liberazione. Con loro la comandante della Polizia Locale Lucia Franchini e un rappresentante dell’Anpi di Fiumicino.

