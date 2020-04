Ardea, due nuovi casi di coronavirus: sale a 23 il numero dei contagi

Ardea – Due nuovi casi di coronavirus ad Ardea. In base alle comunicazioni ufficiali della direzione generale della Asl Latina i casi ad Ardea sono aumentati (leggi qui) e quindi, al momento, i cittadini positivi al coronavirus nel territorio sono complessivamente 23. Le persone in autoisolamento ad oggi risultano essere 7.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea