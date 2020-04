Cassa integrazione in deroga, Mattia (Pd): “Ogni giorno nel Lazio 5 mila domande trasmesse all’Inps”

Regione Lazio – “Alla data del 23 aprile, sono arrivate 62.817 richieste di cassa integrazione in deroga. Nonostante la straordinaria efficacia e rapidità degli uffici regionali nell’espletamento delle procedure, rimane alta la preoccupazione per la natura e la distribuzione delle richieste.

Dei 160.577 lavoratori, più della metà, 84.448, sono donne 84.448 e la percentuale delle aziende con un numero da 1 a 5 dipendenti che hanno fatto domanda di Cigd in deroga è leggermente scesa, ma rimane ancora intorno al 93 percento. Il 76 percento delle richieste di Cig in deroga arriva dalla provincia di Roma, il 7,4 percento dalla provincia di Frosinone, il 9,3 percento dalla provincia di Latina, il 2 percento da Rieti e il 5,1 percento da Viterbo.

E’ necessario uno sguardo di lungo termine. Con l’inizio della fase 2 e la ripresa delle attività, non tutti i lavoratori e lavoratrici torneranno sul posto di lavoro e per coloro che potranno si porrà la questione della conciliazione con i nuovi tempi della scuola. Non sappiamo ancora quando e in che forme riprenderà l’attività didattica di ogni livello e non possiamo ignorare le enormi difficoltà e disuguaglianze che questa fase stai facendo emergere in termini di carico di lavoro di cura e pari opportunità di accesso agli strumenti online a distanza.

Per questo motivo, nel corso della Commissione, si è deciso di creare un tavolo permanente sul mondo della scuola, in cui avanzare proposte concrete, e allo stesso modo di instaurare un confronto costante con l’Assessora Pugliese sul tema donne e lavoro.

C’è bisogno di un’alleanza solida e costruttiva con maggioranza, opposizione e tutti i corpi sociali intermedi per individuare soluzioni sia nel caso in cui le scuole riaprano sia che non riaprano.

Una particolare attenzione sarà rivolta anche alla fascia di età 0-6 anni che ha esigenze completamente diverse dagli alunni della scuola primaria e secondaria e necessita, quindi, di misure ad hoc. Ringrazio per la disponibilità l’assessore Di Berardino e le colleghe e i colleghi della Commissione per il sereno ed efficace confronto sulle diverse tematiche.” – Lo dichiara, in una nota, la presidente Eleonora Mattia, a margine della IX Commissione Lavoro che si è appena conclusa in modalità telematica.

